Доработка сайта wordpress (woocommerce)

$40
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка79 просмотров
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Сайт сделан с помощью плагинов, главная страница собрана плагином siteorigin. 

Что нужно сделать:

  • пофиксить косяки мобильной версии;
  • добавить на главную страницу в каждый ряд категорий переход в саму категорию (кнопка "все костюмы", "все галстуки" и т.д.);
  • сделать сайдбар слева на всех страницах (сейчас только на главной, при переходе в товары и категории убегает вправо);
  • Доработка оформления карточки товара:
- фотографиям из галереи товара сделать серую окантовку (как у похожих товаров);

- убрать вкладки описание/свойства, оставить только описание без вкладок (свойства оставим вверху).

WordPressWooCommerce
8 лет назад
tatyanamlk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Serget
Сергей 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
3 дня
Отличный специалист, сделал всё как надо. Адекватен, работой довольна.
Отличная заказчица, постановка задачи чёткая и понятная, оплата мгновенная после окончания работ. Рекомендую и сам буду рад работать еще.