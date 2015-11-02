Перенос сайта на CMS Битрикс. Лицензия уже приобретена.

Требуется перенести сайт http://velikan-auto.ru/ с тем же дизайном и функционалом какой есть на текущем сайте на CMS Битрикс + адаптивная верстка. Сайт должен быть адаптивным.Необходимый

на сайте функционал.а)

Загрузка каталога происходит следующим

образом- на FTP ежедневно наша CRM система

выгружает файл xml и несколько архивов

с фотографиями(каждый архив в одну

папку). На сайте затем срабатывает скрипт

который разархивирует эти архивы с фото

в эти же папки. Затем другой скрипт

заполняет каталог беря данные из xml и

одной из папок с фотографиями. Также

необходима возможность ручного

редактирования каталога (например, если

нужно срочно исправить какую то ошибку

в описании, заменить фотографию и т.п.)б)

оставленные клиентами заявки (на оценку

авто, на подбор авто, заказ обратного

звонка, бронь автомобиля, заявка на

кредит, сообщение менеджеру, запрос

доп. фото) – все это автоматически

приходит нам на эл. почту в определенном

виде и далее уже из почты подгружается

в нашу CRM. Т.е. нужно чтобы эти заявки

отправлялись нам на почту в определенном

виде с определенной темой письма.в)

Модуль управления e-mail подписками/рассылками.

Подписка на рассылку новинок необходима

в двух вариантах – либо на все новинки,

либо на новинки с текущими условиями

поиска (например если клиент выбрал

только мерседесы в фильтре то он может

подписаться на рассылку только

мереседесов). Рассылка подписчиками

осуществляется автоматически на

ежедневной основе по определенному

шаблону.г)

Модуль управления баннерами на сайте

(определенные места размещения и размеры,

т.е. добавить файл - выбрать площадку -

активировать)д)

Модуль управления новостями

(добавление/редактирование)е)

Модуль управления рубрикой вопрос-ответ.Готовы рассмотреть вашу цену.