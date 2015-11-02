Перенос с DLE на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки109 просмотров
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Полный перенос (дизайн и бд) с DLE на Wordpress, с сохранением путей и всего остального ))

WordPress
8 лет назад
rusopt
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад