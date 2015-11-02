Перенос с DLE на Wordpress

Внести правки в верстку сайта на WP, доработать отправку формы. Детальное тз и адрес сайта - во вложенном файле
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Полный перенос (дизайн и бд) с DLE на Wordpress, с сохранением путей и всего остального ))
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