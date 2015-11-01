Доработка проекта на Joomla

Есть сайт на webasyst, нужно реализовать все четко по пунктам ТЗ которое вышлю лично. Ничего тяжелого нету, добавить споллер заменить тег H1 на div при этом что бы стили не слетели, заменить description, title.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо сделать следующие доработки проекта на Joomla:
1) Требуется разработать календарь событий, который будет выводится в сайдбаре. В календарь будут добавляться события трех категорий (с возможность расширения). Каждая из них имеет свой цвет. Необходимо сделать возможность добавлять эти события и их даты из админки. Кроме этого все события, с разделением по группам, требуется выводить в статью в виде таблицы.
2) К проекту подключен VirtueMart. Сейчас на страницу выводятся товары кучей. Необходимо сделать чтобы сначала отображались категории, в которые уже можно будет заходить и выбирать товары.
3) На сайте есть модуль голосования. Необходимо сделать вывод результатов голосования на отдельной странице в разрезе календарных месяцев. В конце каждого месяца администратор должен иметь возможность оставлять комментарий по итогам каждого такого голосования. В месяц может быть сколько угодно таких голосований.
4) Реализовать модуль тестирования. Пользователь отвечает на вопросы теста и в конце ему предлагает список статей с сайта, которые ему рекомендуется прочитать.
Возможно в процессе сотрудничества появятся дополнительные просьбы по проекту.
P.S.: Сайт делали и не доделали горе-разработчики, поэтому надо быть готовым к тому, что придется копаться и понимать чужой код, пытаться разобраться с костылями, которые они, возможно, напридумывали в процессе работы над проектом.
Выслушаю сроки и стоимость реализации.
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