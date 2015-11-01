Доработка проекта на Joomla

Добрый день! Необходимо сделать следующие доработки проекта на Joomla:

1) Требуется разработать календарь событий, который будет выводится в сайдбаре. В календарь будут добавляться события трех категорий (с возможность расширения). Каждая из них имеет свой цвет. Необходимо сделать возможность добавлять эти события и их даты из админки. Кроме этого все события, с разделением по группам, требуется выводить в статью в виде таблицы.

2) К проекту подключен VirtueMart. Сейчас на страницу выводятся товары кучей. Необходимо сделать чтобы сначала отображались категории, в которые уже можно будет заходить и выбирать товары.

3) На сайте есть модуль голосования. Необходимо сделать вывод результатов голосования на отдельной странице в разрезе календарных месяцев. В конце каждого месяца администратор должен иметь возможность оставлять комментарий по итогам каждого такого голосования. В месяц может быть сколько угодно таких голосований.

4) Реализовать модуль тестирования. Пользователь отвечает на вопросы теста и в конце ему предлагает список статей с сайта, которые ему рекомендуется прочитать.

Возможно в процессе сотрудничества появятся дополнительные просьбы по проекту.

P.S.: Сайт делали и не доделали горе-разработчики, поэтому надо быть готовым к тому, что придется копаться и понимать чужой код, пытаться разобраться с костылями, которые они, возможно, напридумывали в процессе работы над проектом.

Выслушаю сроки и стоимость реализации.