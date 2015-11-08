Доработка сайта на Opencart.

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки150 просмотров
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Необходима доработка работающего сайта на Opencart. Исправление недочетов, корректное отображение сайта во всех браузерах и в мобильной версии.

OpenCart
8 лет назад
Tiggi
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отличная работа. Сделана быстро и качественно. Было приятно работать.
Тататьяна хороший заказчик. Четкое поставленное задание и своевременная оплата