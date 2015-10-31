Доработка сайта на WP

$35
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки205 просмотров
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Есть сайт который готов на 80% 

Работает на WP но там куча различных дополнений 

На сайте реализованы поддомены 

Сайт репетиторов иностранных языков. Репетитор региться, заполняет профиль – анкету. первый месяц бесплатно а потом оплата за анкету каждый месяц.  

Личный кабинет реализован через плагин wp-recall 

По сайту нужно допилить и поправить некоторые моменты. 

По всем тех вопросам есть старый кодер который почти долелал сайт, все вопросы можно решать с ним, он покажит код, где надо подскажет поможет 

По всем вопросам вместе пробежимся и обсудим вместе 

Сам сайт lenword.com  

В файлике сброшу ТЗ 

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов