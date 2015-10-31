Доработка сайта на WP

Необходимо исправить шаблон на сайте http://sharikov.kz. На гл. Странице не отображаются последние 2 товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт который готов на 80%
Работает на WP но там куча различных дополнений
На сайте реализованы поддомены
Сайт репетиторов иностранных языков. Репетитор региться, заполняет профиль – анкету. первый месяц бесплатно а потом оплата за анкету каждый месяц.
Личный кабинет реализован через плагин wp-recall
По сайту нужно допилить и поправить некоторые моменты.
По всем тех вопросам есть старый кодер который почти долелал сайт, все вопросы можно решать с ним, он покажит код, где надо подскажет поможет
По всем вопросам вместе пробежимся и обсудим вместе
Сам сайт lenword.com
В файлике сброшу ТЗ
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