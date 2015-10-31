Доработка сайта на WP

Есть сайт который готов на 80%

Работает на WP но там куча различных дополнений

На сайте реализованы поддомены

Сайт репетиторов иностранных языков. Репетитор региться, заполняет профиль – анкету. первый месяц бесплатно а потом оплата за анкету каждый месяц.

Личный кабинет реализован через плагин wp-recall

По сайту нужно допилить и поправить некоторые моменты.

По всем тех вопросам есть старый кодер который почти долелал сайт, все вопросы можно решать с ним, он покажит код, где надо подскажет поможет

По всем вопросам вместе пробежимся и обсудим вместе

Сам сайт lenword.com

В файлике сброшу ТЗ