Сайт на MODX EVO (Верстка + Программирование) 2 проекта

Способ оплаты — прямая оплата Исполнителю на его кошелек или счет- Есть сайт полностью в рабочем состоянии на MODX EVO

- Есть готовая верстка сайта !!!

- Есть уже необходимые модули и компоненты для работы в нем

- Согласно приложенным файлам дизайна надо полностью заменить дизайн на готовом сайте

- Срок 5 дней

- Вся информация на сайте не должна пострадать

- Если нужны какие либо модули и компоненты то это все обсуждается

- Работать надо на своем сервере или локальной машине не затрагивая работу сайта

- Перенос готового сайта после завершения работы должен занять не более 24 часов.

- Принимаются все комментарии и замечания. Рад услышать Ваши предложения.

- Файлы первого проекта вы найдете по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Mf91/eqwy8W9sL

- Файлы дизайна второго проекта вы найдете по ссылке: https://www.dropbox.com/s/6gqrwg2po7nvqiy/taila.rar?dl=0

- Работать надо на своем сервере или локальной машине

- Перенос готового сайта после завершения работы должен занять не более 24 часов.

- Принимаются все комментарии и замечания. Рад услышать Ваши предложения.

- Срок 5 дней.

- Оплата 30% производится после готовой и показанной верстки на вашем тестовом домене, 30% после показанного рабочего сайта, 40% после перенесенного сайта (Вы все сделаете в срок и качественно то оплата будет сразу без каких либо задержек. Мой рейтинг и отзывы говорят сами за себя)