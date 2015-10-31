Доработки в OpenCart

http://Goldwell.pp.ua ocStore 1.5.5.1.2 1) Для модуля отзывов в магазине нужно подправить стили http://i.shotnes.com/u/518/1030/vogcmfcx.ead.png - не видно имя 2) Заходим в какой-то товар и жмем НАПИСАТЬ http://i.shotnes.com/u/518/1030/te0dfm2a.qts.png и в итоге форма комментариев скрыта, а должна уже быть открыта, раз нажали НАПИСАТЬ ...