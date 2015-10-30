Верстка на Wordpress+WC со знанием адаптивной\резиновой верстки

Добрый день, есть проект, который работает на старом modx evo 1.0.5. У данной версии много дыр, и постоянно ругается хостер на зараженные файлы, поэтому решено было обновиться. Надо обновить проект с сохранением всего функционала до последней или предпоследней версии ...