Установка Magento, шаблона, русификация и настройка

Нужно установить Magento и выбранный шаблон - http://elara.icotheme.com/. Саму админку и весь шаблон (все типовые страницы, личный кабинет, письма о заказах администратору и клиенту, корзину и т.д.) перевести на русский. При этом нужно составить полный список отредактированных файлов с переводами, чтобы можно было на свое усмотрение менять отдельные фразы в переводе.

Вторая задача - установить блог и выполнить базовую настройку магазина (включить ускорение, внести данные магазина, почту для писем с заказами, сделать главную в таком же виде, как и в шаблоне). Удалить выбор языка, функцию сравнения товаров, рейтинг (звездочки).