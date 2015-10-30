Установка Magento, шаблона, русификация и настройка

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки121 просмотр
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Нужно установить Magento и выбранный шаблон - http://elara.icotheme.com/. Саму админку и весь шаблон (все типовые страницы, личный кабинет, письма о заказах администратору и клиенту, корзину и т.д.) перевести на русский. При этом нужно составить полный список отредактированных файлов с переводами, чтобы можно было на свое усмотрение менять отдельные фразы в переводе.

Вторая задача - установить блог и выполнить базовую настройку магазина (включить ускорение, внести данные магазина, почту для писем с заказами, сделать главную в таком же виде, как и в шаблоне). Удалить выбор языка, функцию сравнения товаров, рейтинг (звездочки).

Magento
8 лет назад
Talar
Алла 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
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