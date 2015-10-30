Prestashop 1.6 адаптировать меню

Для программистов javascript. Нужно, чтобы при нажатии на "Вставить ссылку" в href вставлялся какой-нибудь линк (например [url=http://google.ru/]http://google.ru[/url]). Разумеется кросбраузерно. Можно и на jquery, если необходимо. Оплата СБ или вебмани. Нужно сделать сейчас. Ориентир - около 2$
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Нужно изменить стандартное горизонтальное меню в Prestashop 1.6 на определенном шаблоне. Есть модуль понравившегося меню из другого шаблона, его надо адаптировать под нужный мне. Вид нужного меню на скриншоте.
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