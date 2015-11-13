Для программистов javascript. Легкое задание.

Для программистов javascript. Нужно, чтобы при нажатии на "Вставить ссылку" в href вставлялся какой-нибудь линк (например http://google.ru). Разумеется кросбраузерно. Можно и на jquery, если необходимо. Оплата СБ или вебмани. Нужно сделать сейчас. Ориентир - около 2$