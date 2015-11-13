Необходимо перенести сайт с ucoz на joomla. Сайт: rakenne.ru Также необходимо будет отставить возможность использования фотогалереи и каталога домов на сайте. Цена сроки?
Для программистов javascript. Легкое задание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для программистов javascript. Нужно, чтобы при нажатии на "Вставить ссылку" в href вставлялся какой-нибудь линк (например http://google.ru). Разумеется кросбраузерно. Можно и на jquery, если необходимо. Оплата СБ или вебмани. Нужно сделать сейчас. Ориентир - около 2$
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