Настроить DLE

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок90 просмотров
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Добрый день. 

Требуется специалист по движку DLE.

Надо настроить шаблон, чтоб все корректно работало и выглядело, следующие страницы сайта:

 1. главная страница

 2. страница с выводом контента (видео)

 3. страница воспроизведения видео.

Подробное ТЗ имеется.

Оплата WMR или Yandex

8 лет назад
abelitro
Алексей 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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