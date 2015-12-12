Доработка сайта на Open cart

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок155 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется исполнитель, хорошо разбирающийся именно в этом движке!  

На сайте нужно вносить много изменений, затягивать мелочную работу на неделю не можем.

Обязательно наличие портфолио.

Постоянная связь и ответственность исполнителя обязательны! 

8 лет назад
aleks-kypriy
Александр 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
expdev
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
1 день
Все сделано быстро и в срок, если попутно возникали вопросы то ответ получал сразу. Связь постоянная, хороший исполнитель, всем рекомендую.
Все гуд