Добавление на eng версию сайта eng версию модуля

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка114 просмотров
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Сайт

http://www.vrs55.ru

В правом нижнем углу есть модуль отображения цен на различные металлы.

У сайта есть eng версия. Нужно добавить этот модуль на eng версию в переведенном варианте.

Можете указать свою стоимость работ.

Критерии отбора:

- цена

8 лет назад
sincorp
Игорь 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад