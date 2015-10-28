Сайт-визитка на вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт18 заявок202 просмотра
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Требуется создать сайт-визитку на вордпресс. Краткое ТЗ во вложении.

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8 лет назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад