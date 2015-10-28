Выяснить причину медленной работы сайта

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Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки146 просмотров
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По данным хостера - у нас большая нагрузка на БД (https://yadi.sk/i/EfK_cKzSk4pPi). Но откуда - не поймем. Раньше не было.

Хостинг бегет

сайт на umi

8 лет назад
oligadema
Андрей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад