Нужно определить проблему почему обрезается тайтл и устранить, тайтлы до редизайна были в порядке. Пишите сроки и стоимость работы. CMS DLE 10.4
Простая СРМ для бронирования авто (желательно на движке open source)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работают 2 менеджера. Основная работа, приняли заказ по телефону, в СРМ внесли даты бронирования авто.
+ Нужна напоминалка за 1-2 дня на почту, или сообщение в системе по созвоне и подтверждении заказа.
Основной экран:
Вертикально - список машин (по алфавиту / по классам)
Горизонтально - календарь на 30 дней от сегодняшнего дня.
Заказы отображаются на календаре. Есть статусы:
Забронировано
Занято
У хозяина
В ремонте
Продлевает без доплаты
Возможности:
Добавить авто - добавляется автомобиль в каталог. (потом отображается в календаре)
Класс, Производитель, модель, год выпуска, цвет, объем двигателя, коробка передач (авто/механика) расход и
цены (1-3 дня, 4-9дней, 10-29 дней, 30+дней, сумма залога)
Добавить клиента - Имя/фамилия/телефон/примечания (отображается как всплывающая подсказка при наведении курсора на заказ)
Добавить заказ - форма:
Выбор авто из базы
Выбор клиента (или вписать нового, обязятельно имя и телефон)
Выбор даты бронирования. Нач. дата и конечная дата.
По каждому авто - общее количество дней аренды, общая сумма + разбивка по месяцам
По клиенту - общая сумма, количество дней аренды + разбивка по месяцам
Возможно клиентов регистрировать не нужно будет. Те только авто, и примечание.
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