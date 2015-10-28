Простая СРМ для бронирования авто (желательно на движке open source)

Работают 2 менеджера. Основная работа, приняли заказ по телефону, в СРМ внесли даты бронирования авто.

+ Нужна напоминалка за 1-2 дня на почту, или сообщение в системе по созвоне и подтверждении заказа.

Основной экран:

Вертикально - список машин (по алфавиту / по классам)

Горизонтально - календарь на 30 дней от сегодняшнего дня.

Заказы отображаются на календаре. Есть статусы:

Забронировано

Занято

У хозяина

В ремонте

Продлевает без доплаты

Возможности:

Добавить авто - добавляется автомобиль в каталог. (потом отображается в календаре)

Класс, Производитель, модель, год выпуска, цвет, объем двигателя, коробка передач (авто/механика) расход и

цены (1-3 дня, 4-9дней, 10-29 дней, 30+дней, сумма залога)

Добавить клиента - Имя/фамилия/телефон/примечания (отображается как всплывающая подсказка при наведении курсора на заказ)

Добавить заказ - форма:

Выбор авто из базы

Выбор клиента (или вписать нового, обязятельно имя и телефон)

Выбор даты бронирования. Нач. дата и конечная дата.

По каждому авто - общее количество дней аренды, общая сумма + разбивка по месяцам

По клиенту - общая сумма, количество дней аренды + разбивка по месяцам

Возможно клиентов регистрировать не нужно будет. Те только авто, и примечание.