Простая СРМ для бронирования авто (желательно на движке open source)

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок108 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работают 2 менеджера. Основная работа, приняли заказ по телефону, в СРМ внесли даты бронирования авто.

+ Нужна напоминалка за 1-2 дня на почту, или сообщение в системе по созвоне и подтверждении заказа.

Основной экран:

    Вертикально - список машин (по алфавиту / по классам)

    Горизонтально - календарь на 30 дней от сегодняшнего дня.

    Заказы отображаются на календаре. Есть статусы:

        Забронировано

        Занято

        У хозяина

        В ремонте

        Продлевает без доплаты

Возможности:

        Добавить авто - добавляется автомобиль в каталог. (потом отображается в календаре)

            Класс, Производитель, модель, год выпуска, цвет, объем двигателя, коробка передач (авто/механика) расход и 

            цены (1-3 дня, 4-9дней, 10-29 дней, 30+дней, сумма залога)

        Добавить клиента - Имя/фамилия/телефон/примечания (отображается как всплывающая подсказка при наведении курсора на заказ)

        Добавить заказ - форма:

            Выбор авто из базы

            Выбор клиента (или вписать нового, обязятельно имя и телефон)

            Выбор даты бронирования. Нач. дата и конечная дата.

    

По каждому авто - общее количество дней аренды, общая сумма + разбивка по месяцам

По клиенту - общая сумма, количество дней аренды + разбивка по месяцам

Возможно клиентов регистрировать не нужно будет. Те только авто, и примечание.

8 лет назад
ittrium
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад