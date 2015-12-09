Нужен спец по водпрессу

$20
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки154 просмотра
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Уже есть сайт с движком вордпресс, с дизайном. Надо установить еще один движок в раздел сайта, независимо от основного движка. При этом надо этот новый раздел вписать гармонично в дизайн

8 лет назад
vuzlib
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gtxtymt
Артем 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Молодец
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