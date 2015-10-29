Реализовать фильтр товаров на битрикс

Задача простая. Есть фильтр товаров. Нужно что бы после перехода по фильтру пользователь попадал на статическую страницу, генерируемую автоматически. Пример, stroykateka.ru/catalog/filter/. Выбираем диаметр 80мм, жмем на показать и нас перебрасывает на страницу stroykateka.ru/catalog/filter/diameter-80/.

В заявке хочу видеть ориентировочную стоимость решения в часах и стоимость часа вашей работы.