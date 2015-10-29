Настройка битрикс 24

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки116 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Не отправляются КП, не попадают заявки в битрикс, к сожалению не могу выложить подробное тз, общение и тз в скайпе. 

8 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Перенос сайта

    Необходимо перенести сайт с ucoz на joomla. Сайт:  rakenne.ru Также необходимо будет отставить возможность использования фотогалереи и каталога домов на сайте. Цена сроки?

    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реализовать фильтр товаров на битрикс

    Задача простая. Есть фильтр товаров. Нужно что бы после перехода по фильтру пользователь попадал на статическую страницу, генерируемую автоматически. Пример, stroykateka.ru/catalog/filter/. Выбираем диаметр 80мм, жмем на показать и нас перебрасывает на страницу stroykateka.ru/catalog/filter/diameter-80/. В заявке хочу ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить DLE

    Добрый день.  Требуется специалист по движку DLE. Надо настроить шаблон, чтоб все корректно работало и выглядело, следующие страницы сайта:  1. главная страница  2. страница с выводом контента (видео)  3. страница воспроизведения видео. Подробное ТЗ имеется. Оплата WMR или Yandex

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен спец по водпрессу

    $20

    Уже есть сайт с движком вордпресс, с дизайном. Надо установить еще один движок в раздел сайта, независимо от основного движка. При этом надо этот новый раздел вписать гармонично в дизайн

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка сайта на Open cart

    Требуется исполнитель, хорошо разбирающийся именно в этом движке!   На сайте нужно вносить много изменений, затягивать мелочную работу на неделю не можем. Обязательно наличие портфолио. Постоянная связь и ответственность исполнителя обязательны!

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Быстрый просмотр товара в simpla

    $20

    Требуется сделать быстрый просмотр товара в simpla на моем сайте ниже есть уже готовое решение оплата по факту исполнения заказ [url=http://forum.simplacms.ru/topic/8102-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0/]Готовое решение [/url]

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад