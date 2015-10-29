Доделать сайт на MODx

Здравствуйте, уважаемые! Необходимо допилить сайт на MODx

http://lovestory-butik.ru/

В коллекциях http://lovestory-butik.ru/collection/wedding-collection-2015/

настроить вывод фото при нажатии. Сейчас это работает криво и через раз. Убрать резку качества фото. И добавить при наведении на фото увеличение, как "лупа" на магазинах OpenCart

При наведении на превью платья добавить просто медленное увеличение.

Ваши предложения с ценами выслушаю с удовольствием.