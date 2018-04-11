iOmen

Антон iOmen

 
30 летРоссия/Саратов
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн сайтов. Красиво и современно. оформление соц.сетей.

  • Дизайн сайтов
  • Разработка логотипа, фирменного стиля компании
  • Полиграфический дизайн (визитки, баннеры наружной рекламы, буклеты, отчеты)
  • Оформление групп и страниц в социальных сетях
  • Adult тематика приветствуется. (Дизайн, наполнение (копирайт), продвижение)

    • Дизайн сайтаДизайн визитки
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