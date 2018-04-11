Дизайн сайтов. Красиво и современно. оформление соц.сетей. Дизайн сайтов Разработка логотипа, фирменного стиля компании Полиграфический дизайн (визитки, баннеры наружной рекламы, буклеты, отчеты) Оформление групп и страниц в социальных сетях Adult тематика приветствуется. (Дизайн, наполнение (копирайт), продвижение) Дизайн сайтаДизайн визитки

Я против войны в Украине !