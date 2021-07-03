Необходимо провести аудит рекламной связки Фейсбук-квиз, используемой для рекламы в сфере ремонтов квартир. Аудиторию настроено, есть баннеры, реклама ведёт на квиз, где пользователи оставляют контактные данные в CRM. Ожидаются рекомендации по улучшению эффективности рекламы. Укажите стоимость и сроки проведения аудита.
Ведение страницы в Instagram
Здравствуйте, уважаемые!
Ищу специалиста с опытом для ведения и развития некоммерческой страницы в Instagram. Тематика: Travel Couple.
Вы получаете красивый уникальный контент, ваша задача с ним работать.
- Добавление фото/видео контента
- Описания
- Хэштеги
- Отметки страниц
- Настройка таргета (на фото, которые под него подойдут. Все-таки, большинство фото "на грани ню")
- Подбор рекламных площадок в Инстаграм для покупки постов/историй.
Прошу указывать заявки с ценой в месяц и примеры ваших работ. Благодарю за внимание, авто-заявки отклоняю сразу.
Заявки фрилансеров
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