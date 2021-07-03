Здравствуйте, уважаемые!

Ищу специалиста с опытом для ведения и развития некоммерческой страницы в Instagram. Тематика: Travel Couple.

Вы получаете красивый уникальный контент, ваша задача с ним работать.

- Добавление фото/видео контента

- Описания

- Хэштеги

- Отметки страниц

- Настройка таргета (на фото, которые под него подойдут. Все-таки, большинство фото "на грани ню")

- Подбор рекламных площадок в Инстаграм для покупки постов/историй.

Прошу указывать заявки с ценой в месяц и примеры ваших работ. Благодарю за внимание, авто-заявки отклоняю сразу.