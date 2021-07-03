Ведение страницы в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт18 заявок673 просмотра

Здравствуйте, уважаемые!

Ищу специалиста с опытом для ведения и развития некоммерческой страницы в Instagram. Тематика: Travel Couple.

Вы получаете красивый уникальный контент, ваша задача с ним работать.

- Добавление фото/видео контента

- Описания

- Хэштеги

- Отметки страниц

- Настройка таргета (на фото, которые под него подойдут. Все-таки, большинство фото "на грани ню")

- Подбор рекламных площадок в Инстаграм для покупки постов/историй.

Прошу указывать заявки с ценой в месяц и примеры ваших работ. Благодарю за внимание, авто-заявки отклоняю сразу.

4 года назад
iOmen
Антон 
32 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Лаура
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Анастасия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артём
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-1)
4 года назад
Юлия
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Иван
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Мария
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ольга
 
33 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Влад
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
42 года
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Дарья
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
14 отзывов
4 года назад
Валерия
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Святослав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)

  • Похожие заказы

  • Провести аудит рекламной связки Фейсбук-квиз

    Необходимо провести аудит рекламной связки Фейсбук-квиз, используемой для рекламы в сфере ремонтов квартир. Аудиторию настроено, есть баннеры, реклама ведёт на квиз, где пользователи оставляют контактные данные в CRM. Ожидаются рекомендации по улучшению эффективности рекламы. Укажите стоимость и сроки проведения аудита.

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление группы вк

    Необходимо оформить группу ВКонтакте, ориентированную на продажу компьютеров и комплектующих по России. Требуется создать внешний вид группы, заполнить контент на основе анализа конкурентов и добавить уникальные элементы. Также нужно создать необходимые кнопки, пункты меню и обсуждения. На данном этапе запуск рекламы и продвижение не требуются.

    Социальные сети (SMM и SMO)20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить таргет рекламу в инстаграм

    Требуется настройка таргетированной рекламы в Instagram для медиа плеера, предназначенного для автомобильной аудиосистемы. Необходимо определить целевую аудиторию (автозвук, SQ системы) и создать рекламную кампанию с базовыми настройками. Ожидаются предложения по условиям выполнения задачи.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • SMM для шаблона на TemplateMonster

    Требуется разработка стратегии SMM для продвижения шаблона на TemplateMonster. Используйте детальный гайд от маркетплейса. Доступен дизайнер для создания баннеров. Возможны обсуждения дополнительных деталей.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Таргет/Контекст с продажей онлайн-консультаций эксперта до оплаченного

    $1500

    Задача заключается в интернет-продвижении онлайн-консультаций уникального эксперта. Выберите одну из тем для рекламы, контролируйте предоплату и собирайте данные клиентов. Оплачивается 1 т.р. за каждую консультацию, которую оплатит клиент. Требуется привлечение 100 клиентов за месяц, реклама и таргетинг оплачиваются из вознаграждения.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Интересуют услуги таргетинга

    Ищем специалиста по таргетингу для настройки рекламы в социальных сетях на направления: теплицы из поликарбоната, рекламно-производственное агентство, кондиционеры и языковая оффлайн школа. Обязателен опыт в таргетировании и наличие кейсов. Предложения от агентств не рассматриваются.

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение аккаунта в Твиттере на английском языке

    Ищется специалист по продвижению аккаунта в Твиттере на английском языке. Необходим успешный опыт работы и знание языка на уровне upper-intermediate или fluent. Ожидается разработка стратегии продвижения и активное взаимодействие с аудиторией.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настроить ФБ для рекламы в Инстаграм

    Требуется помощь в настройке рекламного аккаунта Facebook для продвижения в Instagram. Необходимо разобраться с блокировкой аккаунта и пройти проверку, чтобы восстановить возможность размещения рекламы.

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен интернет-маркетолог traffic manager

    Требуется опытный интернет-маркетолог для управления трафиком на вебинары в социальных сетях. Необходимо настроить рекламу на Facebook, Instagram, YouTube и Google Ads. Опыт затрат на рекламу от 50-100 тыс. долларов. Проектная работа на 1-3 месяца, также требуется обучение джуниора для дальнейшей работы.

    Google Ads
    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать ТЗ для создания шаблона поста для банка

    Требуется составить техническое задание для дизайнера по созданию фирменного стиля, постов и иконок для аккаунта банка. Исполнитель должен обладать нестандартным мышлением, понимать тренды в Instagram и быть готовым выполнить тестовое задание.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад