Есть реклама в сфере ремонтов квартир.

Аудитории настроены и есть баннеры в каждой аудитории.

Реклама ведёт на квиз - после которого пользователь оставляет свой контакт, что падает в CRM

Нужно провести аудит с рекомендациями, что нужно сделать для улучшения.

Укажите сумму и сроки проведения аудита.