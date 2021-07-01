Провести аудит рекламной связки Фейсбук-квиз

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок515 просмотров

Есть реклама в сфере ремонтов квартир.

Аудитории настроены и есть баннеры в каждой аудитории.

Реклама ведёт на квиз - после которого пользователь оставляет свой контакт, что падает в CRM

Нужно провести аудит с рекомендациями, что нужно сделать для улучшения.

Укажите сумму и сроки проведения аудита.

4 года назад
vasjaleff
Василий 
44 года
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Был
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Заявки фрилансеров

Александр
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
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