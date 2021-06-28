SMM под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок649 просмотров

О компании. Это стартап, мобильное приложение для мастеров красоты. Вышла первая версия приложения с такими функциями, как онлайн-запись для клиентов и удобная CRM-система для мастеров.

Нужен SMM-специалист для ведения страниц в Инстаграм, ФБ, ВК и Ютуб. Общий контент-план для всех страниц, но с адаптацией под особенности каждой платформы.

Задачи:

Писать вовлекающие и продающие посты, готовить иллюстрации для постов, оформлять сторис.

Писать сценарии для видео, организовывать разработку видеороликов, обложек для видео.

Создать визуальное оформление страниц, фирменный стиль.

Наполнять страницы правильным смыслом и позиционированием.

Объем работ:

1 пост каждый день (текст+иллюстрация)

2 истории каждый день

1 видео каждые 10 дней

Цели:

- привлечение подписчиков, повышение уровня вовлеченности подписчиков,

- увеличить количество установок приложения,

- повысить узнаваемость ТМ.

Требования:

Нужен конкретный исполнитель с именем, НЕ компания.

Примеры проектов с высоким уровень визуального оформления.

Опыт от 2 лет.

От вас нужен отклик и ответ на 3 вопроса:

Как вы организуете свою работу по проекту? Какие ключевые этапы работы вы видите?

Какие направления/темы должны быть в контент-плане обязательно?

По каким измеримым показателям эффективности можно оценить вашу работу?

4 года назад
nasmeshnic
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