Ищется специалист по таргетированной рекламе для продвижения Instagram-аккаунта доставки рационного питания. Задача включает настройку и управление рекламными кампаниями для увеличения охвата и привлечения клиентов.
SMM под ключ
О компании. Это стартап, мобильное приложение для мастеров красоты. Вышла первая версия приложения с такими функциями, как онлайн-запись для клиентов и удобная CRM-система для мастеров.
Нужен SMM-специалист для ведения страниц в Инстаграм, ФБ, ВК и Ютуб. Общий контент-план для всех страниц, но с адаптацией под особенности каждой платформы.
Задачи:
Писать вовлекающие и продающие посты, готовить иллюстрации для постов, оформлять сторис.
Писать сценарии для видео, организовывать разработку видеороликов, обложек для видео.
Создать визуальное оформление страниц, фирменный стиль.
Наполнять страницы правильным смыслом и позиционированием.
Объем работ:
1 пост каждый день (текст+иллюстрация)
2 истории каждый день
1 видео каждые 10 дней
Цели:
- привлечение подписчиков, повышение уровня вовлеченности подписчиков,
- увеличить количество установок приложения,
- повысить узнаваемость ТМ.
Требования:
Нужен конкретный исполнитель с именем, НЕ компания.
Примеры проектов с высоким уровень визуального оформления.
Опыт от 2 лет.
От вас нужен отклик и ответ на 3 вопроса:
Как вы организуете свою работу по проекту? Какие ключевые этапы работы вы видите?
Какие направления/темы должны быть в контент-плане обязательно?
По каким измеримым показателям эффективности можно оценить вашу работу?
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