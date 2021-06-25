Требуется настройка промо постов в Instagram, включая таргетинг на холодную аудиторию. Необходимо выделить заинтересованных пользователей в отдельную аудиторию и организовать промо на подписку для теплой аудитории. Ожидается проработка алгоритма для оптимизации рекламной кампании.
Таргетолог / реклама в инст и фб
Всем здравствуйте!Я организатор авторских туров. Нужно настроить таргетинг в инст/фб и вести рекламу. Проект ориентирован на долгосрочное сотрудничество, просто настройка и тестирование 5-10-20 креативов мне не интересна. Ищу человека, который уже работал с авторскими турами и знает, что делать, тестировать и сливать бюджет я и сам могу))О себе: Сам занимался интернет маркетингом 7 лет. Прекрасно представляю как работает реклама, но управлять ей в горах без связи не получается. контента для креативов много. Сайт готов. Личный Инстаграм живой. Заявок нужно много, тк работаю не один. Задача: Сейчас нужно привлекать по 20-60 заявок на авторский тур в Дагестан ежемесячно, при максимальной цене за клиента в 3000р. Что жду в отзыве от фрилансера:1. ваш кейс по авторским турам2. примеры креативов3. стратегию работы4. стоимость услуг
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