Разработать контент-план для Instagram аккаунта интернет-магазина детских кроватей на месяц. Нужно создать 15 постов с публикацией каждые два дня и 75 сторис (2-3 в день). Перед началом работы потребуется согласование общего плана тем постов и сторис, а также примеры контента.