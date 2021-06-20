Необходимо вести аккаунт Instagram с опытом в SMM и SMO. Ожидаются примеры успешных кейсов. Задача включает создание контента, взаимодействие с аудиторией и анализ результатов.
Ведение Instagram аккаунта
Ведение аккаунта по продажам дизайнерского квест-бокса:
- разработка контент-плана,
- разработка постов и сторис (подбор фото/картинок, написание текста),
- размещение постов/сторис (как развлекательного, так и информативного характера),
- ответы на комментарии,
- коммуникация с потенциальными покупателями в директе
Заявки фрилансеров
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