Ведение Instagram аккаунта

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Закрыт28 заявок633 просмотра

Ведение аккаунта по продажам дизайнерского квест-бокса:

- разработка контент-плана,

- разработка постов и сторис (подбор фото/картинок, написание текста),

- размещение постов/сторис (как развлекательного, так и информативного характера),

- ответы на комментарии,

- коммуникация с потенциальными покупателями в директе

Написание постов
4 года назад
yanaberkina
Яна 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Лаура
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
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