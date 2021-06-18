Продажа услуг таргета

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Закрыт4 заявки421 просмотр

Ищу менеджера по продажам услуг таргетолога.

Задачи: самостоятельно искать клиентов, первично консультировать по услуге, опрашивать потенциального клиента по его целям для таргета, передавать информацию специалисту.

Возможно долгосрочное сотрудничество. Откликайтесь, обсудим все детали.

4 года назад
targethopes
Надежда 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Мадина
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Элина
 
22 года
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3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
45 лет
14 лет в сервисе
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3 года назад
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4 года назад
Андрей
 
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Был
14 часов назад
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