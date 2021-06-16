Привлечение клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка714 просмотров

Разработать и внедрить в работу кейс для привлечения клиентов. 

Привлечение необходимо вести на 2 проекта:

1. Сайт знакомств. 

2. Многоязычная социальная сеть. 

Целевая аудитория: мужчины от 25 лет, страны с уровнем жизни выше среднего (преимущественно англоязычные). 

4 года назад
alex4work
Алексей 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
11 минут назад
11 отзывов
4 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)

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