Есть 4 аккаунта, объем наполнения по 1 посту в день - материалы предоставляем. Продвижение - привлечение подписчиков из 1 города МО Дзержинский
Оформление ленты инстаграм
Доброго дня!
Необходимо создать первоначальное оформление для ленты инстаграм, 9 постов.
Можно пдф, желательно в канве.
Требования - опыт, портфолио, современный подход.
Напишите стоимость работы, сроки, примеры работ.
Заявки фрилансеров
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