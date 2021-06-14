Оформление ленты инстаграм

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Закрыт21 заявка939 просмотров

Доброго дня!

Необходимо создать первоначальное оформление для ленты инстаграм, 9 постов.

Можно пдф, желательно в канве.

Требования  - опыт, портфолио, современный подход.

Напишите стоимость работы, сроки, примеры работ.

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prodvi2
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