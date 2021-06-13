Наполнение и продвижение в Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок454 просмотра

Есть 4 аккаунта, объем наполнения по 1 посту в день - материалы предоставляем.

Продвижение - привлечение подписчиков из 1 города МО Дзержинский

4 года назад
dimis
41 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов(-1)
4 года назад
Мария
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
10 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Дмитрий
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
4 года назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Макс
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Святослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад