Маркетинг и реклама в соцсети "Одноклассники"

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В рамках глобального проекта www.iXYt.info мы собираемся предложить новую услугу: размещение биографий любимых учителей, преподавателей вузов, воспитателей. Получится что-то типа планетарного каталога от благодарных учеников. При этом регулярно и ежегодно на планетарной карте будет зажигаться памятный маркер в честь конкретного Учителя (в день его рождения и/или смерти, в месте его рождения и/или погребения) с возможностью прочитать полную биографию и комментарии от учеников разных поколений. Размещение информации будет платным: ок. 30 евро за каждую биографию.

Наиболее вероятно, что такая услуга будет наиболее востребованной среди участников СС "Одноклассники". Мы ищем помощников, которые наладили бы для нас рекламу и поиск заказчиков со стороны групп одноклассников или школ, вузов, интернатов, техникумов и т.п. Готовы рассчитываться с такими менеджерами тридцатью процентами (30%) от вышеназванной суммы - и только так, никаких дополнительных зарплат или гонораров!

Подробности на вайбер+вотсап: +49-171-2849825

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