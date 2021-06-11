Настроить рекламу в инстаграм с нуля через фейсбук. (как положено) Инстаграм зареган. Фейсбук нет. Реклама будет вести на лендинг. 3 объявления - на одну и ту же аудиторию (внутри города). Тематика ...
Маркетинг и реклама в соцсети "Одноклассники"
В рамках глобального проекта www.iXYt.info мы собираемся предложить новую услугу: размещение биографий любимых учителей, преподавателей вузов, воспитателей. Получится что-то типа планетарного каталога от благодарных учеников. При этом регулярно и ежегодно на планетарной карте будет зажигаться памятный маркер в честь конкретного Учителя (в день его рождения и/или смерти, в месте его рождения и/или погребения) с возможностью прочитать полную биографию и комментарии от учеников разных поколений. Размещение информации будет платным: ок. 30 евро за каждую биографию.
Наиболее вероятно, что такая услуга будет наиболее востребованной среди участников СС "Одноклассники". Мы ищем помощников, которые наладили бы для нас рекламу и поиск заказчиков со стороны групп одноклассников или школ, вузов, интернатов, техникумов и т.п. Готовы рассчитываться с такими менеджерами тридцатью процентами (30%) от вышеназванной суммы - и только так, никаких дополнительных зарплат или гонораров!
Подробности на вайбер+вотсап: +49-171-2849825
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)29 заявокЗакрыт4 года назад
Оценить профиль, предложить варианты развитияСоциальные сети (SMM и SMO)27 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Есть лендинг по услугам перевозок при переезде в Израиле. Сайт на иврите/русском и английском языке, сделан на тильде, домен co.il Ищется специалист, который сможет поднять сайт на иврите до топовых позиций в ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
- $140
Добрый день! Необходимо вести инстаграм страницу(с нуля). Тематика - ПП десерты. Долгосрочная работа. Ежедневная работа над аккаунтом. Если вы инициативный и творческий человек, пишите, обсудим детали. ------------------------------- ...Социальные сети (SMM и SMO)30 заявокЗакрыт4 года назад
Ниша- онлайн-школа для молодых мам, продаем обучающие курсы Задачи -создать с нуля инстаграм -наполнить контентом: фото предоставим, но нужна будет помощь в разработки общего оформления -регулярное создание креативов, написание постов ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Задача - увеличить трафик:1. Творческая студия в Челябинске: https://vk.com/studiya_vu https://www.instagram.com/nikanorovaart/ https://web.facebook.com/slavyananika/ Можно начать с одной социальной сети. Основной продукт - еженедельные творческие мастер-классы (по живописи). Периодически - тематические мастер-классы. ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт4 года назад
- $138
Нужно разослать 10 тысяч сообщений в телеграм в ЛС по нашей базе. я готов сотрудничать только на следующих условиях,! 1)выполнить заказ нужно в кратчайшие сроки 2)если мы договорились что вы сделаете рассылку ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Интересует продвижение Youtube канала, набор подписчиков и выдача наших видео по запросуСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо скопировать настройки набора целей(конверсии) из представления и дублировать их на другом ресурсе GA4Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
Нужен специалист по пользовании и раскрутке в тик-ток Последние видео в аккаунте без просмотров. Разобраться в чем дело, как избежать и как развитьсяСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт4 года назад