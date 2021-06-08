Google Analytics, скопировать настройки набора целей из трафика на GA4

Имеется пост инстаграмм, в открытой группе, которая мне не принадлежит. Пост имеет около 18 000 лайков. Нужно их получить. Хотел бы, чтобы аватары лайкнувших были скачаны вместе с лайками, для последующего просмотра оффлайн. ...