Google Analytics, скопировать настройки набора целей из трафика на GA4

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Закрыт2 заявки378 просмотров

Необходимо скопировать настройки набора целей(конверсии) из представления и дублировать их на другом ресурсе GA4

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