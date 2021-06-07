Нужен таргетолог

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Закрыт24 заявки1192 просмотра

Настроить таргет 

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Текст + баннер на таргет мы дадим

С вас качественная настройка и запуск таргета

+- ведение корретировок в течении 5 дней

Главное быстро запустить

Опыт обязателен.

4 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
25 лет
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Дмитрий
 
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Артём
 
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Максим
 
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