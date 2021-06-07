Приветствую. Требуется создать и оформить страницу в Instagram по перманентному макияжу (камуфлирование, художественное тату) и запустить рекламу на показ в Объединённых Арабских Эмиратах. Написать легкую инструкцию по дальнейшему запуску рекламы. P.S. ...
Статья о таргетированной рекламе Вконтакте
Необходимо рассказать о видах рекламы Вконтакте, о таргетированной рекламе в сообществах. Уделить внимание важности дизайн-оформления для
продвижения сообществаОбъём работы 8-10 страниц Word, 14 шрифт, Times New Roman, важно хорошо раскрыть темуУникальность не менее 90%Срок до 8.06.21 включительно
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