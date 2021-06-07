Статья о таргетированной рекламе Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка320 просмотров

Необходимо рассказать о видах рекламы Вконтакте, о таргетированной рекламе в сообществах. Уделить внимание важности дизайн-оформления для

продвижения сообществаОбъём работы 8-10 страниц Word, 14 шрифт, Times New Roman, важно хорошо раскрыть темуУникальность не менее 90%Срок до 8.06.21 включительно

4 года назад
ElenaFenix
Елена 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)