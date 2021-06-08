Телеграм спам рассылка по ЛС

Нужно разослать 10 тысяч сообщений в телеграм в ЛС по нашей базе.

я готов сотрудничать только на следующих условиях,!

1)выполнить заказ нужно в кратчайшие сроки

2)если мы договорились что вы сделаете рассылку сегодня,то вы делаете ее сегодня в оговоренное время,

3)вы всегда находитесь на связи в рабочее время,а не как вам удобно,

4)все ваши проблемы,баны аккаунтов, поломки, некого не волнуют.меня интересует результат.

если вы в состоянии выполнить все пункты мы можем перейти к обсуждению заказа