Телеграм спам рассылка по ЛС

$138
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки406 просмотров

Нужно разослать 10 тысяч сообщений в телеграм в ЛС по нашей базе.

я готов сотрудничать только на следующих условиях,!

1)выполнить заказ нужно в кратчайшие сроки

2)если мы договорились что вы сделаете рассылку сегодня,то вы делаете ее сегодня в оговоренное время,

3)вы всегда находитесь на связи в рабочее время,а не как вам удобно,

4)все ваши проблемы,баны аккаунтов, поломки, некого не волнуют.меня интересует результат.

если вы в состоянии выполнить все пункты мы можем перейти к обсуждению заказа

4 года назад
guest_16231607992651
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