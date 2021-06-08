Интересует продвижение Youtube канала, набор подписчиков и выдача наших видео по запросу
Телеграм спам рассылка по ЛС
Нужно разослать 10 тысяч сообщений в телеграм в ЛС по нашей базе.
я готов сотрудничать только на следующих условиях,!
1)выполнить заказ нужно в кратчайшие сроки
2)если мы договорились что вы сделаете рассылку сегодня,то вы делаете ее сегодня в оговоренное время,
3)вы всегда находитесь на связи в рабочее время,а не как вам удобно,
4)все ваши проблемы,баны аккаунтов, поломки, некого не волнуют.меня интересует результат.
если вы в состоянии выполнить все пункты мы можем перейти к обсуждению заказа
Заявки фрилансеров
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