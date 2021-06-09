Настроить рекламу в ФБ

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Закрыт10 заявок580 просмотров

Здравствуйте. Есть лендинг по услугам перевозок при переезде в Израиле. Сайт на иврите/русском и английском языке, сделан на тильде, домен co.il

Ищется специалист, который сможет поднять сайт на иврите до топовых позиций в гугл + настроить рекламу в ФБ (ведется на русском)

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