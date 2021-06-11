Настроить рекламу в ИНСТАГРАМ с нуля.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт29 заявок669 просмотров

Настроить рекламу в инстаграм с нуля через фейсбук. (как положено)

Инстаграм зареган. Фейсбук нет.

Реклама будет вести на лендинг.

3 объявления - на одну и ту же аудиторию (внутри города).

Тематика - услуги риэлтора.

4 года назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Алина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
49 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
4 года назад
Катерина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олена
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Надежда
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Василь
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
Елена
 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 отзывов
4 года назад
Илья
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 отзывов
4 года назад
Алеся
 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Надежда
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Мария
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ленар
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Ксения
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Святослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Ольга
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Алина
 
41 год
17 лет в сервисе
Была
20 дней назад
58 отзывов
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
10 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Дмитрий
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад