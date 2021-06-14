Нужно создать 30 сториз

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Закрыт11 заявок973 просмотра

Проект - продажа строительных материалов. 

Информацию, темы нужно искать смостоятельно.

Задача - прогрев клиентов.

Напишите стоимость, портфолио.

4 года назад
prodvi2
Юлия 
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Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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Александр
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Зуфар
 
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Максим
 
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Дарья
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
Алеся
 
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