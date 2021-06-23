Дизайн креатива для таргета в Инстаграм

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  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок381 просмотр

Добрый день! Нужно сделать 3 креатива для таргета в Инстаграм.

Скорее всего динамичная картинка с всплывающим надписями.

Тематика фитнес-нутрициология.

4 года назад
flix1ble
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