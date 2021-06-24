Ведение инстаграм аккаунта фотографа

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Закрыт21 заявка664 просмотра

Добрый день! Ищу специалиста по оформлению и ведению инстаграм страницы свадебного фотографа. 

Необходимо будет:

Создать контент план на месяц  (3-4 поста на неделю).

Создать красивый визуал ленты.

Продвижение инстаграм страницы через кабинет в ФБ

Основные требования:

Опыт успешного SMM-продвижения от года, с портфолио (предпочтение тем, кто уже вел фотографов или смежных специалистов).

Умение писать продающие тексты и правильно формулировать смысл.

Иметь чувство стиля, красиво формировать ленту, понимать основы дизайна и уметь работать в редакторах.

Профессионально владеть инструментами инстаграм.

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