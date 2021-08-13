Есть страница продукта (устройство для автомобиля) в инстаграме.

Продукт представляет из себя медиа плеер для автомобильной аудио системы. Нужно настроить рекламу на аудиторию определенной аудитории (автозвук, SQ системы и так далее).

Сделать рекламную кампанию, указать базовые настройки и начать тестово крутить рекламу.

Предлагайте свои условия по данной задаче.