Настроить таргет рекламу в инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен29 заявок529 просмотров

Есть страница продукта (устройство для автомобиля) в инстаграме.

Продукт представляет из себя медиа плеер для автомобильной аудио системы. Нужно настроить рекламу на аудиторию определенной аудитории (автозвук, SQ системы и так далее).

Сделать рекламную кампанию, указать базовые настройки и начать тестово крутить рекламу.

Предлагайте свои условия по данной задаче.

4 года назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
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15 часов назад
4 года назад
$40
3 дня
Реклама настроена в оговоренный срок и запущена. По эффективности буду смотреть по ходу дела.
Все отлично. Рекомендую. Оплата в срок.

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