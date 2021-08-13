Необходимо провести аудит рекламной связки Фейсбук-квиз, используемой для рекламы в сфере ремонтов квартир. Аудиторию настроено, есть баннеры, реклама ведёт на квиз, где пользователи оставляют контактные данные в CRM. Ожидаются рекомендации по улучшению эффективности рекламы. Укажите стоимость и сроки проведения аудита.
Настроить таргет рекламу в инстаграм
Есть страница продукта (устройство для автомобиля) в инстаграме.
Продукт представляет из себя медиа плеер для автомобильной аудио системы. Нужно настроить рекламу на аудиторию определенной аудитории (автозвук, SQ системы и так далее).
Сделать рекламную кампанию, указать базовые настройки и начать тестово крутить рекламу.
Предлагайте свои условия по данной задаче.
Выбранный исполнитель
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