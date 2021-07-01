Необходимо провести аудит рекламной связки Фейсбук-квиз, используемой для рекламы в сфере ремонтов квартир. Аудиторию настроено, есть баннеры, реклама ведёт на квиз, где пользователи оставляют контактные данные в CRM. Ожидаются рекомендации по улучшению эффективности рекламы. Укажите стоимость и сроки проведения аудита.
Таргет/Контекст с продажей онлайн-консультаций эксперта до оплаченного
Выбрать одну из тем (смотреть ниже) онлайн-консультаций уникального эксперта и заняться её интернет-продвижением (подготовить и крутить
на любых площадках таргетированную или контекстную рекламу на ЦА), получать
запросы клиентов, собирать с клиентов данные и передавать эксперту, контролировать
предоплату, на этом ваша работа закончена. Далее эксперт проводит
онлайн-консультацию клиенту как решение его запроса. Ваше вознаграждение - предлагается 1 т.р. по факту оплаты клиентом стоимости онлайн-консультаций эксперта. Для
клиентов стоимость 1 онлайн-консультации эксперта (60 мин.) = 25 т.р. Заказываемое количество клиентов с
оплаченными чеками – 5 в день, срок 30 дней, всего 100 за месяц. Расходы на подготовку рекламы и таргетинг отдельно не компенсируются, входят в вашу сумму вознаграждения. Сотрудничество с профессионалами интернет-продвижения (таргетинга, контекста и др.)! Темы онлайн-консультаций эксперта для выбора одной: 1) Личная жизнь и отношения с мужчинами (женщинами). 2) Проверка совместимости мужчины и женщины для отношений, семьи и брака. 3) Замужество и создание семьи. 4) Развод и расторжение брака. 5) Карьерные консультации руководителей и топ-менеджеров с поиском сфер развития карьеры. 6) Карьерные консультации наёмных сотрудников с поиском сфер развития карьеры. 7) Карьерные консультации руководителей и топ-менеджеров при профессиональном выгорании. 8) Карьерные консультации наёмных сотрудников при профессиональном выгорании. 9) Карьерные консультации о переходе из найма в собственный бизнес. 10) Оценка предназначения к бизнесу и выбор сфер успешного бизнеса. 11) Сферы раскрытия потенциала самореализации и заработка самых больших денег. 12) Профессиональная ориентация для взрослых. 13) Профессиональная ориентация для школьников и студентов. 14) Предназначение ребёнка: цели в жизни, возможности и ограничения, таланты, способности и
проблемы. 15) Предназначение взрослого человека: цели в жизни, профессии и бизнесе, возможности и
ограничения, таланты, способности и проблемы. Подробнее об эксперте и методе: http://zmievexpert.ru/?q=formula-sudby Вопросы и подробности в личной переписке.
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