Выбрать одну из тем (смотреть ниже) онлайн-консультаций уникального эксперта и заняться её интернет-продвижением (подготовить и крутить

на любых площадках таргетированную или контекстную рекламу на ЦА), получать

запросы клиентов, собирать с клиентов данные и передавать эксперту, контролировать

предоплату, на этом ваша работа закончена. Далее эксперт проводит

онлайн-консультацию клиенту как решение его запроса. Ваше вознаграждение - предлагается 1 т.р. по факту оплаты клиентом стоимости онлайн-консультаций эксперта. Для

клиентов стоимость 1 онлайн-консультации эксперта (60 мин.) = 25 т.р. Заказываемое количество клиентов с

оплаченными чеками – 5 в день, срок 30 дней, всего 100 за месяц. Расходы на подготовку рекламы и таргетинг отдельно не компенсируются, входят в вашу сумму вознаграждения. Сотрудничество с профессионалами интернет-продвижения (таргетинга, контекста и др.)! Темы онлайн-консультаций эксперта для выбора одной: 1) Личная жизнь и отношения с мужчинами (женщинами). 2) Проверка совместимости мужчины и женщины для отношений, семьи и брака. 3) Замужество и создание семьи. 4) Развод и расторжение брака. 5) Карьерные консультации руководителей и топ-менеджеров с поиском сфер развития карьеры. 6) Карьерные консультации наёмных сотрудников с поиском сфер развития карьеры. 7) Карьерные консультации руководителей и топ-менеджеров при профессиональном выгорании. 8) Карьерные консультации наёмных сотрудников при профессиональном выгорании. 9) Карьерные консультации о переходе из найма в собственный бизнес. 10) Оценка предназначения к бизнесу и выбор сфер успешного бизнеса. 11) Сферы раскрытия потенциала самореализации и заработка самых больших денег. 12) Профессиональная ориентация для взрослых. 13) Профессиональная ориентация для школьников и студентов. 14) Предназначение ребёнка: цели в жизни, возможности и ограничения, таланты, способности и

проблемы. 15) Предназначение взрослого человека: цели в жизни, профессии и бизнесе, возможности и

ограничения, таланты, способности и проблемы. Подробнее об эксперте и методе: http://zmievexpert.ru/?q=formula-sudby Вопросы и подробности в личной переписке.