Таргет/Контекст с продажей онлайн-консультаций эксперта до оплаченного

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок880 просмотров

Выбрать одну из тем (смотреть ниже) онлайн-консультаций уникального эксперта и заняться её интернет-продвижением (подготовить и крутить

на любых площадках таргетированную или контекстную рекламу на ЦА), получать

запросы клиентов, собирать с клиентов данные и передавать эксперту, контролировать

предоплату, на этом ваша работа закончена. Далее эксперт проводит

онлайн-консультацию клиенту как решение его запроса. Ваше вознаграждение - предлагается 1 т.р. по факту оплаты клиентом стоимости онлайн-консультаций эксперта. Для

клиентов стоимость 1 онлайн-консультации эксперта (60 мин.)  = 25 т.р. Заказываемое количество клиентов с

оплаченными чеками – 5 в день, срок 30 дней, всего  100 за месяц. Расходы на подготовку рекламы и таргетинг отдельно не компенсируются, входят в вашу сумму вознаграждения. Сотрудничество с профессионалами интернет-продвижения (таргетинга, контекста и др.)!   Темы онлайн-консультаций эксперта для выбора одной: 1)      Личная жизнь и отношения с мужчинами (женщинами). 2)      Проверка совместимости мужчины и женщины для отношений, семьи и брака. 3)      Замужество и создание семьи. 4)      Развод и расторжение брака. 5)      Карьерные консультации руководителей и топ-менеджеров с поиском сфер развития карьеры. 6)      Карьерные консультации наёмных сотрудников с поиском сфер развития карьеры. 7)      Карьерные консультации руководителей и топ-менеджеров при профессиональном выгорании. 8)      Карьерные консультации наёмных сотрудников при профессиональном выгорании. 9)      Карьерные консультации о переходе из найма в собственный бизнес. 10)  Оценка предназначения к бизнесу и выбор сфер успешного бизнеса. 11)  Сферы раскрытия потенциала самореализации и заработка самых больших денег. 12)  Профессиональная ориентация для взрослых. 13)  Профессиональная ориентация для школьников и студентов. 14)  Предназначение ребёнка: цели в жизни, возможности и ограничения, таланты, способности и

проблемы. 15)  Предназначение взрослого человека: цели в жизни, профессии и бизнесе, возможности и

ограничения, таланты, способности и проблемы.   Подробнее об эксперте и методе: http://zmievexpert.ru/?q=formula-sudby   Вопросы и подробности в личной переписке.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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