Необходимо провести аудит рекламной связки Фейсбук-квиз, используемой для рекламы в сфере ремонтов квартир. Аудиторию настроено, есть баннеры, реклама ведёт на квиз, где пользователи оставляют контактные данные в CRM. Ожидаются рекомендации по улучшению эффективности рекламы. Укажите стоимость и сроки проведения аудита.
Продвижение аккаунта в Твиттере на английском языке
Специалист по продвижению аккаунта в Твитере на английском языке
✔️успешный опыт работы
✔️знание английского языка upper-intermediate или fluent
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