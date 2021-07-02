Оформление группы вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок893 просмотра

Требуется оформление группы вконтакте нацеленную на продажу компьютеров, комплектующих по России

группу в пришлю в личку

требуется изготовление внешнего вида

наполнение на основе конкурентов + свое

создание нужных кнопок , пунктов меню, обсуждения и тд.

На данном этапе только внешка, запуск рекламы и продвижения не требуется

4 года назад
votliydmitriy
Дмитрий 
36 лет
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Был
3 года назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Дарья
 
28 лет
4 года в сервисе
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Дарья
 
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Дмитрий
 
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Дарья
 
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Социальные сети (SMM и SMO)
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