Ищем специалиста по таргетингу для настройки рекламы в социальных сетях на направления: теплицы из поликарбоната, рекламно-производственное агентство, кондиционеры и языковая оффлайн школа. Обязателен опыт в таргетировании и наличие кейсов. Предложения от агентств не рассматриваются.