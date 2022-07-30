Сменить регион в Instagram и настроить рекламный кабинет

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен8 заявок233 просмотра

Здравствуйте, уважаемые!

Необходимо изменить регион аккаунта в Инстаграм. Есть телефон другой страны, документы, подтверждающие смену страны. Также необходимо настроить рекламный кабинет в FB.

3 года назад
iOmen
Антон 
32 года
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3 года назад

Выбранный исполнитель

RayBondik
Валерий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
Валерий быстро настроил мне новый рекламный кабинет и настроил рекламную кампанию. Все работает. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень приятный заказчик! Оплата в срок! Всем советую!

Заявки фрилансеров

Марина
 
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