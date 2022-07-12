Нужен таргетолог который грамотно настроит все пиксели на фейсбуке адс

баннер я дам

сайт тоже есть http://landing.com.kg/

самая главная задача чтобы пошли заявки

С вас мне надо

1. технически рекламный аккаунт подготовить, настроить пиксели чтобы работали

2. коды на сайт я сам добавлю

3. баннер я дам

4. текст я дам

5. вы должны технически настроить так чтобы все работало корретно и пошли заявки соответственно, возможно чтоб увеличить количество заявок сделаем разные 3-4 баннера для теста