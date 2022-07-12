Таргетолог

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок430 просмотров

Нужен таргетолог который грамотно настроит все пиксели на фейсбуке адс

баннер я дам

сайт тоже есть http://landing.com.kg/

самая главная задача чтобы пошли заявки

С вас мне надо

1. технически рекламный аккаунт подготовить, настроить пиксели чтобы работали

2. коды на сайт я сам добавлю

3. баннер я дам

4. текст я дам

5. вы должны технически настроить так чтобы все работало корретно и пошли заявки соответственно, возможно чтоб увеличить количество заявок сделаем разные 3-4 баннера для теста

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Кирилл
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
3 года назад
Вадим
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
день назад
140 отзывов(-2)
3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
17 минут назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
92 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

  • Похожие заказы

  • Оформить ВК

    Необходимо разработать шапку для группы ВКонтакте проекта okbrakita.ru. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения. Выбор исполнителя будет осуществляться на основе портфолио и стоимости услуги.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Прокачка аккаунтів FIFA 22

    Ищем профессионалов для прокачки аккаунтов в FIFA 22. Требуется высокий уровень игры и полное понимание физики и механики игры. Обязанности включают улучшение навыков и достижений в игре.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Поставить "огоньки" на комментарий в Telegram

    Требуется поставить около 200 огоньков под комментарием в Telegram. Использование ботов запрещено, аккаунты должны быть активными и оформлены под настоящие. Обеспечьте естественное взаимодействие без автоматизации.

    Социальные сети (SMM и SMO)29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рассылка вк

    Требуется организовать рассылку в личные сообщения ВКонтакте целевой аудитории. Цель рассылки — привлечение участников на курс по таро-нумерологии. Необходима проработка текста сообщения и настройки рассылки для достижения максимального эффекта.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SMM для ресторану

    Потрібен SMM-спеціаліст для ресторану, який займеться створенням та реалізацією SMM стратегії. Вимоги: системна робота, креативність, розробка календаря маркетингових активностей, пости та сторіс. Створення рекламних кампаній не входить в обов'язки.

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Опубликовать объявление на Профи. ру, затем написать отзыв.

    $3

    Задача включает в себя публикацию объявления для поиска специалиста по ремонту бытовой техники. Необходимо договориться о встрече с нами и оставить положительный отзыв через час после общения. Участие специалистов не требуется.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разблокировать Ютуб канал

    Требуется помощь в разблокировке Ютуб канала, который был заблокирован за нарушения принципов сообщества. На канале около 70 подписчиков, необходим доступ для просмотра видео. Ищем специалиста по SMM и SMO для решения проблемы.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение в discord

    Ищется специалист для оформления и раскрутки аккаунта в Discord. Необходимо предоставить примеры работ и расценки на услуги по SMM и SMO. Ожидается опыт в продвижении социальных сетей, с акцентом на Discord.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Документы для тикток.Консультация

    $20

    Ищется специалист для консультации по заполнению рекламного кабинета в TikTok. Необходимо получить рекомендации по документам, которые можно использовать для привязки в гео Бразилия. Рассматриваются варианты предоставления документов или источников для их получения.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад