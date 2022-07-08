Задача включает в себя публикацию объявления для поиска специалиста по ремонту бытовой техники. Необходимо договориться о встрече с нами и оставить положительный отзыв через час после общения. Участие специалистов не требуется.
SMM для ресторану
Системна робота над проектом. Ресторанний бізнес. Участь у створенні і реалізація SMM стратегії, календар маркетингових активностей, пости, сторіс. Креативність. Створювати рекламні кампанії не входить в список завдань.
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