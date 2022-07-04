Привлечение целевых подписчиков вконтакте

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Закрыт4 заявки230 просмотров

Здравствуйте, мне требуется привлечь целевую активную аудиторию(не накрутка, не офферы) для моей группы вконтакте.У меня информационная группа(не коммерческая) про футбольный клуб Барселона. К примеру через приглашения или таргет и прочее.Но очень важно чтобы цена подписчиков была минимальной так как у меня не коммерческая группа. 10 рублей за подписку – это дорого для меня.Скажите во сколько рублей ожидать цену за 1 подписчика и какой метод продвижение вы бы выбрали ?Контент не нужен,я сам пишу....

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emilemil33
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