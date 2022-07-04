Необходимо спарсить подписчиков из заданного канала Twitter. В результате нужны только никнеймы подписчиков. Ожидается качественное выполнение задачи.
Привлечение целевых подписчиков вконтакте
Здравствуйте, мне требуется привлечь целевую активную аудиторию(не накрутка, не офферы) для моей группы вконтакте.У меня информационная группа(не коммерческая) про футбольный клуб Барселона. К примеру через приглашения или таргет и прочее.Но очень важно чтобы цена подписчиков была минимальной так как у меня не коммерческая группа. 10 рублей за подписку – это дорого для меня.Скажите во сколько рублей ожидать цену за 1 подписчика и какой метод продвижение вы бы выбрали ?Контент не нужен,я сам пишу....
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